Эксперт: пользователи соцсетей в РФ опубликовали 25 млн постов о книгах за девять месяцев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Интерес к книгам в России растет, в социальных сетях за девять месяцев 2020 года были опубликованы 25 млн авторских постов, посвященных чтению. Об этом рассказала в среду директор департамента по стратегическим коммуникациям Издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной популяризации чтения среди поколения Z (родились в 1996-2010 годах) и проекту "ЮФ".

Проект "ЮФ" направлен на популяризацию чтения среди поколения Z, реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

"С января по октябрь 2020 года в соцсетях появилось более 25 млн сообщений от первого лица о книгах и чтении, это в три раза больше, чем за весь 2019 год", - сказала Кожанова, опираясь на новые данные системы автоматической аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics. По ее словам, чаще всего обсуждают чтение во "ВКонтакте" (54%), Facebook - 12%, Instagram и "Одноклассниках" по 13%.

Согласно данным международной исследовательской компании Ipsos, обнародованным также на пресс-конференции, 35% поколения Z читают газеты журналы, из них 84% делают это в цифровом формате. Радио слушают 27%, бумажные книги читают 55%, лидируют жанры: иностранная фантастика, фэнтези и мистика. В коммуникациях поколение Z воспринимает мотивирующие месседжи, в видеороликах любит следить за обычными людьми, а не за актерами, говорит "нет" стереотипам, предпочитает расслабленный тон и мультиканальную коммуникацию.

По словам Кожановой, изучение привычек медиапотребления поколением Z позволяет понять, какой будет роль книги в будущем. Как сказала Кожанова, исследования Высшей школы экономики показывают, что 60% представителей поколения Z являются активными создателями контента на популярных платформах, и они больше прислушиваются к лидерам мнений в отличие от миллениалов.

"Все это определяет подходы к продвижению чтения в рамках проекта "ЮФ" - через лидеров мнений мы показываем, как книги могут менять мир и помогать создавать вирусный контент", - отметила она. Новым шагом проекта, информировала эксперт, станет коллаборация с комиками, которые сегодня определяют ценностные ориентиры молодого поколения.

О концерте

Первый концерт-коллаборация в рамках проекта "ЮФ" состоится 8 декабря на площадке "ВКонтакте". Откроет его и проведет трансляцию комик Вова Бухаров. На встрече в формате стендап-шоу будут обсуждаться книги. Участниками шоу также станут Алексей Квашонкин, Александр Малой, Идрак Мирзализаде, Василий Медведев и Александр Долгополов.

Организаторами проекта "ЮФ" выступают Российский книжный союз, издательская группа "Эксмо-АСТ", объединенная розничная сеть "Читай-город - Буквоед", ФГБУ "Роскультцентр" при поддержке Фонда президентских грантов.