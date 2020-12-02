Globo: Бразилия может разрешить применение вакцины от COVID-19 без регистрации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) обсуждает возможность выдачи разрешения на экстренную вакцинацию от COVID-19 с использованием препаратов, не прошедших регистрацию в стране. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

В частности, по информации издания, в ведомстве рассматривают возможность вакцинации отдельных групп населения в контролируемых условиях до окончания ведущихся в настоящее время клинических исследований препаратов. Как уточняется, Anvisa в данном случае ищет пути обеспечения безопасности вакцин на период, пока производители не зарегистрируют их.

В настоящее время Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Ими стали препараты китайской компании Sinovac Biotech, британско-шведской AstraZeneca, американской Pfizer и Janssen-Cilag. Кроме того, Бразилия участвует в разработке вакцин против коронавируса через международный механизм Covax Facility. На данный момент Минздрав южноамериканской республики заключил договоренности о покупке и производстве 300 млн доз препаратов от коронавирусной инфекции.

В конце октября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о подаче им совместно с бразильской компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional комплекта документов для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Anvisa.