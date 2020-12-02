Механизм сбора согласий на проактивное информирование о соцподдержке запущен на госуслугах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Механизм сбора согласий на проактивное информирование о мерах соцподдержки запущен на едином портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает о запуске на Едином портале государственных и муниципальных услуг нового механизма получения согласий граждан на проактивное информирование о мерах социальной направленности. Это первый шаг к проактивному назначению полагающихся выплат", - сообщили пресс-службе, уточнив, что в реализации проекта участвует Минтруд.

Отмечается, что сейчас для получения информации о полагающихся пособиях и льготах россиянам приходится самостоятельно разбираться с федеральными и региональными правилами оказания тех или иных услуг. Текущая ситуация не соответствует основным принципам цифровизации и "невидимого государства", когда услуги оказываются проактивно, без личных визитов, вся необходимая информация доступна в одном месте.

Пользователям портала госуслуг, выразившим согласие на проактивное информирование через "Личный кабинет" на портале, в некоторых случаях также будет направляться анкета для уточнения деталей, связанных, например, с получением выплат вторым родителем, опекуном и так далее. После ответа на вопросы анкеты гражданин получит информацию о полагающихся мерах социальной поддержки. Встроенная в уведомление анкета является временной мерой, с развитием цифровизации государство будет постепенно получать всю необходимую информацию самостоятельно и потребность в такой уточняющей анкете пропадет.

"Мы ожидаем, что в 2021 году более 3 млн граждан получат информацию о положенных мерах соцподдержки на портале Госуслуг с помощью нового сервиса проактивного информирования. Проактивное информирование запускается сначала по трем жизненным ситуациям - рождения ребенка, наступления пенсионного возраста, оформления инвалидности. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться", - отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.