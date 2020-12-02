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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Плотникова

Президент назвал артиста ярким, неординарным и очень талантливым человеком

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Плотникова, который умер в среду в возрасте 71 года. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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"Ушел из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что светлая память об артисте навсегда останется в сердцах близких, коллег, учеников и всех почитателей щедрого дарования Плотникова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПлотников, Борис Григорьевич
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