Волонтерский совет стран БРИКС создадут на основе концепции развития добровольчества

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Добровольцы стран БРИКС смогут войти в международный волонтерский совет, который появится благодаря принятой по итогам VI Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске концепции развития этой сферы. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

"Главная суть [концепции] заключается в том, что создается некий волонтерский совет стран БРИКС, куда будут включены представители ведущих крупных волонтерских объединений стран БРИКС. То есть первая задача, которую решает эта концепция, чтобы как минимум уже руководителям волонтерских организаций начали коммуникацию между собой. Второй важный момент - это то, что уже выработана дорожная карта по реализации программ проектов", - сказала собеседница агентства.

Селиверстова уточнила, что в дорожной карте прописаны главные совместные мероприятия. "Это общие форумы, это возможность приглашения иностранных волонтеров стран БРИКС на российские мероприятия, чтобы иностранные волонтеры работали на них. Это создание и работа по общим гуманитарным миссиям стран в сфере волонтерского движения. Одним словом, это концепция несет в себе такое достаточно практико-ориентированное направление", - пояснила она.

Собеседница агентства добавила, что свои подписи под документом поставили главы ведомств стран БРИКС по делам молодежи. "Это придает особую значимость документу, потому что уже главы ведомств по делам молодежи и ведомства по делам молодежи будут финансировать проекты волонтерского совета, будут сопровождать политически и административно. То есть это очень важно с точки зрения ускорения всех этих процессов, потому что мы понимаем, что не у всех волонтерских движений, допустим, есть какие-то дополнительные бюджетные средства на возможность перемещения, международные перелеты. Я надеюсь, что эта концепция позволит ведомствам по делам молодежи выделить, допустим, отдельную бюджетную квоту на возможность создания этих международных связей волонтеров", - отметила она.

По словам Селиверстовой, к разработке концепции страны БРИКС приступили полгода назад. "Документ разрабатывался, прорабатывался, было много споров по тем или иным пунктам концепции, пунктам дорожной карты. И отрадно, что в течение шести месяцев мы смогли согласовать со всеми пятью сторонами итоговую версию, которая по итогам саммита в Ульяновске была подписана. То есть даже в рамках этой работы наши руководители молодежных общественных волонтерских движений уже познакомились и уже имеют прямой контакт друг с другом, и, я надеюсь, когда пандемия коронавируса закончится, мы сразу пригласим их и сделаем какое-то интересное событие в очном формате со всем руководством волонтерских движений", - поделилась она.

Молодежный саммит БРИКС является площадкой для обсуждения и выдвижения важнейших инициатив по укреплению сотрудничества и взаимовыгодного партнерства по значимым направлениям взаимодействия в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах. VI Молодежный саммит БРИКС проходил в Ульяновске с 29 ноября по 2 декабря. В нем приняли участие молодые дипломаты, студенты, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и НКО государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) - всего около 60 человек, проживающие в РФ. Первый Молодежный саммит БРИКС прошел в рамках председательства России в данном объединении в 2015 году.