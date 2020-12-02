{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: недалеко от Парижа осквернили мечеть

По данным агентства, злоумышленники рано утром выбили двери мечети, внутри они разлили содержание огнетушителя, в частности, и в молитвенном зале

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестные люди осквернили в среду мечеть, расположенную недалеко от Парижа, в городе Бретеньи-сюр-Орж (департамент Эсон). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по сведениям, полученным из мэрии этого города.

Злоумышленники рано утром направили автомобиль на двери мечети и выбили их. Внутри они разлили содержание огнетушителя, в частности, и в молитвенном зале.

Преступники скрылись, когда их заметил один из местных жителей, возвращавшийся с ночной смены. Позже полиция обнаружила на территории соседней коммуны подожженной ту автомашину, которую злоумышленники использовали в качестве тарана.

Как напоминает AFP, по данным МВД число направленных против мусульман и их религиозных центров акций увеличились в 2019 году во Франции на 54%.

Теги
Франция
Пандемия COVID-19
Меркель заявила, что карантин в ФРГ сохранится до 10 января, если ситуация не изменится
Канцлер Германии также сообщила, что не знает, когда в ЕС разрешат вакцину от коронавируса
Читать полностью