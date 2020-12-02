AFP: недалеко от Парижа осквернили мечеть

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестные люди осквернили в среду мечеть, расположенную недалеко от Парижа, в городе Бретеньи-сюр-Орж (департамент Эсон). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по сведениям, полученным из мэрии этого города.

Злоумышленники рано утром направили автомобиль на двери мечети и выбили их. Внутри они разлили содержание огнетушителя, в частности, и в молитвенном зале.

Преступники скрылись, когда их заметил один из местных жителей, возвращавшийся с ночной смены. Позже полиция обнаружила на территории соседней коммуны подожженной ту автомашину, которую злоумышленники использовали в качестве тарана.

Как напоминает AFP, по данным МВД число направленных против мусульман и их религиозных центров акций увеличились в 2019 году во Франции на 54%.