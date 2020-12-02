Власти США считают, что в стране 450 тыс. человек могут умереть от COVID-19 к февралю

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Смертность в Соединенных Штатах от заболевания, вызванного новым коронавирусом, к февралю 2021 года может достигнуть 450 тыс. человек. Об этом в среду в ходе видеоконференции сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд.

"К сожалению, к февралю около 450 тыс. американцев могут умереть от [заболевания, вызванного] коронавирусом", - сказал он. По его словам, в настоящее время наблюдается рост смертности от заражения этой инфекцией, этот показатель уже в ближайшей перспективе может составить от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. человек в день. Глава ЦКПЗ добавил, что в больницах в палатах интенсивной терапии и на вентиляции легких находятся более 90 тыс. человек, тогда как весной этот показатель составлял 20-30 тыс. человек.

Редфилд уточнил, что в так называемые красные зоны входят штаты Индиана, Пенсильвания, Огайо, Калифорния, Орегон, Вашингтон, а также ряд штатов Среднего Запада и Юга США. В этой связи специалист призвал американцев отказаться от традиционных рождественских встреч и любых других вечеринок, а также порекомендовал соблюдать все необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок и частое мытье рук.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 13,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 270,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.