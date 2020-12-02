В Казани открылся Всероссийский фестиваль вузов физической культуры

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия XXIII Всероссийского фестиваля вузов физической культуры прошла в среду в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма в Казани.

"Очень приятно, что мы [фестиваль] в этом году проводим, несмотря на то, что один раз уже переносили. Я думаю, что те объекты, на которых вы будете соревноваться, которые будете посещать, останутся в вашей памяти, и вам захочется вновь и вновь приезжать и в нашу академию, и в наш город", - обратился к участникам и. о. ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

Как отметили ранее в пресс-службе Минспорта Татарстана, участниками студенческого форума станут более 200 студентов, аспирантов и преподавателей из девяти вузов страны. Планируется, что в течение трех дней команды будут бороться за победу в соревнованиях по физподготовке "От знака ГТО к олимпийской медали", преодолении полосы профессиональных испытаний, конкурсе среди студентов и аспирантов "Научное творчество молодежи", конкурсе знатоков спорта "Олимпийское наследие" и творческой номинации "Спортивный хит-парад".

"Такое большое и интересное мероприятие, которое будет проходить здесь - это очень важно и для нас, и для вас. И очень здорово, что оно проходит здесь, в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Это один из ведущих на сегодняшний день вузов нашей страны по всем направлениям, которые здесь представлены", - сказал на церемонии председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Фестиваль проводится с 1 по 5 декабря на объектах академии. В его программу также вошли соревнования педагогов по проведению практического занятия "Мастер-класс" и конкурс научных докладов на иностранном языке "Наш спортивный регион". По итогам всех состязаний определят лучший спортивный вуз в командном зачете.