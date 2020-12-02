В Британии на месте памятника работорговцу установили статую Дарта Вейдера

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Памятник Дарту Вейдеру, одному из главных персонажей серии фильмов "Звездные войны", появился на месте статуи английского работорговца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721) в городе Бристоль. Об этом в среду сообщила газета The Independent.

Установка памятника Дарту Вейдеру может быть связана с недавней смертью сыгравшего его актера Дэвида Прауса, который был родом из Бристоля. Он умер в воскресенье, 29 ноября, в возрасте 85 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Тем не менее пока не удалось выяснить, кто именно установил памятник и было ли это решение согласовано с местными властями. Ранее на интернет-платформе Change.org появилась петиция с просьбой об установке такого монумента, в настоящее время под ней подписались более 700 человек.

Ранее на том месте стояла статуя Колстона, но в июне этого года участники акции протеста против расовой дискриминации сбросили ее в реку. В следующем месяце активисты самовольно водрузили на пустующий постамент скульптуру темнокожей участницы протестов Джен Рид, однако вскоре власти ее убрали. Памятник Колстону, установленный в 1895 году, долгое время был предметом острых общественных дискуссий. Призывы демонтировать скульптуру делали несколько лет, при этом большинство британских политиков, включая премьер-министра Бориса Джонсона, осудили действия протестующих как акт вандализма.