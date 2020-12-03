Путин пообщается с представителями общественных организаций инвалидов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщается в четверг, в Международный день инвалидов, с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[3 декабря] Международный день инвалидов, и традиционно президент в этот день общается с представителями общественных организаций инвалидов. Такое общение <…> состоится", - анонсировал представитель Кремля.

Путин ежегодно проводит аналогичные встречи. К примеру, годом ранее российский лидер встретился в Сочи с паралимпийцами во главе с руководителем Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. При этом сам президент старается избегать слова "инвалид". Он не раз говорил, что ему не очень импонирует такое определение, тем более, когда речь идет о людях, наделенных геройским духом.

В четверг речь, скорее всего, пойдет о проблеме занятости людей с ограниченными возможностями. Во всяком случае, 3 июля глава государства заявил о намерении встретиться с руководителями российских общественных организаций инвалидов, чтобы обсудить этот и другие актуальные вопросы. Об этом президента попросил депутат Госдумы Олег Смолин на заседании рабочей группы, готовившей поправки в конституцию. "Обязательно это надо сделать, полностью с вами согласен", - сказал тогда Путин, поручив главе своей администрации Антону Вайно организовать встречу. Глава государства также пообещал обсудить на ней сокращение занятости среди инвалидов, на которую указал в своем выступлении Смолин.

К этой теме Путин впоследствии уже обращался в своем выступлении на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени". По его словам, доля трудоустроенных инвалидов в России к 2025 году должна увеличиться вдвое и достичь более чем 51%.

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2019 году такой темой было, в частности, обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества.