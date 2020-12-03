Переход яхты для "Школы под парусами" в Приморье начался из порта Мармарис в Турции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Парусная яхта "Славянка", приобретенная в Турции для "Школы под парусами" на базе Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке вышла из порта Мармарис. Планируется, что в Приморье судно прибудет в начале апреля, сообщается в четверг на сайте Росморречфлота.

Яхта приобретена Росморпортом для исполнения поручения президента России Владимира Путина об организации на базе Морского государственного университета им. Г. И. Невельского дальневосточной "Школы под парусами". Судно построено в 2008 году, до получения судового билета и вхождения в состав флота РФ оно называлось "Леди Катерина", сейчас носит имя "Славянка", в честь поселка в Приморье, где будет базироваться школа.

"Из турецкого порта Мармарис дан старт международной комплексной экспедиции "Маршрутами русских мореплавателей через два океана" на парусной яхте "Славянка". За первые десять суток похода участники плавания пересекут Средиземное море и пройдут Гибралтар. Следующий этап экспедиции пройдет в Атлантике через Касабланку (Марокко) и Лас-Пальмас-Гран-Канария (Испания). "Славянка" пересечет Атлантический океан, достигнет берегов Ла Гуайра (Венесуэла), пройдет Панамским каналом и совершит переход через Тихий океан с посещением Гавайи (США) и Акиты (Япония). Торжественное прибытие во Владивосток намечено на 2 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

За четыре месяца плавания яхта, водоизмещением 150 тонн пройдет 15 тыс. морских миль. Парусная крейсерская экспедиционная яхта предназначена для кругосветных экспедиций. Ее длина - 32 м, ширина - 7,2 м, судно оборудовано для длительного автономного плавания.

Вопрос о необходимости создания в Приморье школы для подростков, где они могли бы изучать морское дело, был поднят на встрече Путина с общественностью Дальнего Востока в сентябре 2019 года. Глава государства поручил Минтрансу РФ совместно с заинтересованными структурами представить предложения по созданию "Школы под парусами" для работы с молодежью.

Центр морской подготовки "Семь океанов" при поддержке Фонда президентских грантов организует для детей проект "Детская дипломатия - Белый парус мира в Японии", во время которого подростки смогут побывать в экспедиции по Японскому морю. Новое парусное судно будет задействовано при переходе в японский город Акита летом 2021 года.