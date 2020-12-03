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Пандемия COVID-19

Школьников на очное обучение уже вернули 12 регионов России

По словам главы Минпросвещения, сейчас на карантине находятся только 27 школ в стране

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Каждый седьмой регион России перевел школьников с дистанционного обучения на очное, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Многие регионы продлили каникулы или ввели после каникул дистанционное обучение, но уже 12 регионов - Красноярский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Смоленская область и другие регионы - вышли из дистанционного обучения и продолжают очное обучение", - сказал он в интервью, фрагмент которого был показан в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По словам министра, сейчас на карантине из-за пандемии находятся только 27 школ в стране. В среду Минпросвещения сообщало, что на карантине находятся 49 учебных заведений.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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