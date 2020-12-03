Жириновский попросил Колокольцева одному из первых выдать ему электронный паспорт

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой выдать ему в числе первых электронный паспорт. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Жириновский обращает внимание, что МВД планирует ввести такой вид документа с 2021 года. "Это правильное решение, давно пора переходить на "цифру" и пластик. Это и удобнее, и быстрее, и точнее", - считает глава либерал-демократов. "В целях популяризации перехода на электронные паспорта прошу выдать мне такой документ в числе первых", - пишет Жириновский.

По данным МВД, электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. До этой даты запланированы подготовительные работы правового и технического характера.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Этот документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ, при этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.