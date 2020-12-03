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В Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до 25 градусов

Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил эксплуатации электробытовых приборов

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об аномально холодной погоде объявило в четверг Главное управление МЧС по Волгоградской области. В регионе в течение ближайших пяти дней ожидаются морозы до 25 градусов.

"Объявлено экстренное предупреждение. По данным волгоградского Гидрометцентра, с 3 по 7 декабря в северных районах Волгоградской области и левобережье Волги ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью минус 20-25 градусов, днем 10-15 градусов, что ниже нормы на 10-15 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Спасатели напоминают о строгом соблюдении правил эксплуатации электробытовых приборов, печного и газового оборудования, недопущения использования самодельных нагревательных устройств.

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