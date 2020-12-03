Телеканал Discovery запустит 4 января сервис потокового видео Discovery+

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Кабельный тематический телеканал Discovery в среду анонсировал собственный сервис потокового видео под названием Discovery+. Он стартует в США 4 января 2021 года.

Пользователям сервиса предлагается просмотр широкого ассортимента тематических передач. Наполнение Discovery+ обеспечивают в том числе партнерские телеканалы TLC, Food Network, Discovery Channel и Animal Planet.

Подписка на эту услугу обойдется в $5 в месяц. Льготный пакет предусмотрен для клиентов одного из ведущих в США операторов сотовой связи Verizon, с которым Discovery заключил соглашение. Оно оговаривает бесплатное пользование сервисом потокового видео в течение одного года. Участники соглашения на этот срок берут на себя стоимость подписки, уточнила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Discovery достаточно поздно выходит на рынок потокового видео, которое набрало популярность благодаря низким тарифам по сравнению с платным кабельным телевидением и переходу людей на дистанционную работу во время пандемии коронавируса. У Discovery+ уже есть масса конкурентов в лице сервисов Peacock от корпорации Comcast, HBO Max от сотового оператора AT&T и Prime Video от крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, не говоря уже о законодателях жанра - Netflix and Disney+. Нишу стриминговых сервисов занимают Comcast, медиахолдинги NBCUniversal, ViacomCBS и WarnerMedia.

Президент и исполнительный директор Discovery Дэвид Заслав сообщил, что у телесети уже есть около 5 млн платных подписчиков. Специалисты предприятия провели несколько опросов зрителей и пришли к заключению, что аудитории уже недостаточно остросюжетного и фантастического кино, которым изобилуют платформы Netflix and Disney+. Потребителю хочется разбавлять этот контент тематическими программами, которыми известен Discovery.