Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 1 млн

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Иране возросло за сутки на 13 922, общее количество случаев превысило 1 млн. Об этом сообщила в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

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"Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране [за 24 часа] достигло 13 922, а общее число заразившихся составило 1 003 494", - приводит ее слова информационное агентство ISNA.

Представитель Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 358 пациентов, а общее количество летальных исходов [от осложнений после заражения коронавирусом] достигло 49 348".