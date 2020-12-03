СПЧ может поддержать проект переноса СИЗО и колоний из городов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в целом поддерживает идею Минюста о переносе СИЗО и колоний за пределы городов.

"Если перенос из городов будет в этом отношении полезен, то да, мы это поддержим. Если будут новые здания, не исключено, что там будут надежнее, эффективнее правила соблюдаться. Поэтому я здесь, скорее, за [принятие проекта]", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Глава СПЧ добавил, что ситуация в этой сфере "существенно улучшилась" за последние 20 лет, однако до сих пор есть случаи нарушения прав заключенных. "Есть случаи издевательств, пыток. Довольно много осужденных работников СИЗО. Мы с этим тщательно боремся. Я считаю, главное, чтобы закон соблюдался в полном объеме, у заключенных тоже есть права", - подчеркнул он.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что министерство разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО.