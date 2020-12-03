Медведев: с начала года экстремистские материалы удалили с 50 тыс. интернет-ресурсов РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В России с начала 2020 года были удалены экстремистские материалы с 50 тыс. интернет-ресурсов. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в четверг на совещании с участием членов правительства РФ, руководителей силовых ведомств, служб и агентств.

"С начала этого года общими усилиями эта информация была удалена с более чем 50 тыс. интернет-ресурсов", - сообщил он.

Медведев также отметил негативное влияние миграции на социальное обеспечение граждан России.

"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям", - сказал он.

Медведев попросил подготовить прогноз угроз безопасности в свете предстоящих выборов в Госдуму и Всероссийской переписи населения.

Он также заявил, что иностранные неправительственные организации пытаются обострять ситуацию в ряде регионов РФ, в том числе дискредитируя власти.