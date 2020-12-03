Путин указал главам регионов на необходимость создавать безбарьерную среду для инвалидов

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал губернаторов помогать инвалидам "не для галочки". На встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья в четверг глава государства поручил рабочей группе Госсовета обобщить лучший опыт в этой сфере и обеспечить его тиражирование.

"Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и напоминать не нужно", - указал Путин на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями. Президент уточнил, что "это относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине, к организации рынка труда, к реализации национальных проектов, особенно в той части, которая касается комфортной среды для жизни - это строительство, благоустройство, преобразование городских пространств". "Абсолютно везде необходимо соблюдать безбарьерные требования", - уверен глава государства.

"Делать это нужно не для галочки, не для того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников", - обратился Путин к руководителям регионов. Он отметил, что "на федеральном уровне за последние годы принято много решений, направленных на то, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли жить нормальной и полноценной жизнью". "Но практика во многом зависит от того, что и как делается именно на местах, насколько внимательно, ответственно власти субъектов Федерации подходят к вопросам организации безбарьерной среды, насколько полно ими реализуются соответствующие законодательные гарантии", - полагает президент. По его оценке, "здесь есть и успешный опыт регионов и муниципалитетов".

"Я предлагаю профильной рабочей группе Госсовета такой опыт обобщить и обеспечить его тиражирование", - сказал президент. По его мнению, "идти всегда нужно от конкретных потребностей, ориентироваться именно на них, так, как это делают волонтеры, общественные, некоммерческие организации".

Глава государства отметил, что проводит нынешнюю встречу в Международный день инвалидов, проводимый под эгидой ООН. Он предложил "обсудить проблемы, которые волнуют граждан с ограничениями по здоровью, задачи, которые необходимо решить".

"Очень рассчитываю, что коллеги из правительства, из регионов Российской Федерации также примут непосредственное участие в этой работе. Во всяком случае в регионах нас, надеюсь, услышат - услышат все, о чем мы сегодня будем говорить, потому что значительная часть работы находится именно на региональном уровне", - указал Путин. "Отношение к людям с ограничениями по здоровью (это общее правило, известный принцип) - это показатель зрелости общества и государства. Это и критерий эффективности, человечности социальной политики, устройства, по сути, всех сфер жизни", - подчеркнул президент.

Новые нормы конституции

Он напомнил, что "принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в Конституцию Российской Федерации закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации". Путин считает "очень важным, что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в основной закон, стали именно представители общественных организаций". "Убежден, что именно так - в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми - и появляются самые верные, эффективные решения. И именно так - в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью - необходимо и реализовывать гарантии, закрепленные теперь в конституции", - призвал глава государства.