Медицинский персонал военных госпиталей на Северном Кавказе привили от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Медики военных госпиталей в Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане и Чечне, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, привиты от инфекции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Проведена первоочередная вакцинация личного состава военных госпиталей, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией на Ставрополье, в Краснодарском крае, Дагестане, Чечне и Северной Осетии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также планируется привить от коронавируса командный состав и военнослужащих 49-й и 58-й общевойсковых армий, выполняющих служебные задачи на боевом дежурстве.

Накануне первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали ЮВО, отметили в пресс-службе. Вакцинация будет организована во всех регионах, входящих в военный округ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в войсках началась массовая вакцинация военных от коронавируса. Всего от инфекции планируется привить более 400 тысяч человек личного состава.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 64,5 млн человек, около 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения, выздоровел 1 859 851 человек, умерли 41 607. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.