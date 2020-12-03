В Хабаровском крае возобновляют работу музеи и библиотеки

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края отменили введенные в середине ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничения для музеев и библиотек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Сегодня врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал постановление правительства края, которое скорректировало ограничительные меры по коронавирусу в регионе. В документе сказано, что музеи и библиотеки возобновляют работу в очном формате, принимают посетителей по предварительной записи с учетом индивидуального посещения либо в составе семьи. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

В учреждениях культуры должен строго соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, проводиться дезинфекция. Коллективные экскурсии проводить запрещено. Музеи и библиотеки должны использовать формат предварительной записи.

Деятельность музеев и библиотек в очном формате в Хабаровском крае была приостановлена 11 ноября. В регионе также запретили работу кафе и ресторанов после 23:00. Новым постановлением общепиту разрешили после 23:00 оказывать услуги питания на вынос, без посещения залов. В крае работают кинотеатры, торговые центры, школы и детские сады.

О ситуации в крае

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае остается напряженной. Ежедневный прирост превышает 300 случаев. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 25,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 162 человека.

Ситуацию, по данным краевого правительства, усгубляют нарушения противоэпидемических мер. Основной риск заражения в настоящее время - на рабочих местах и в общественном транспорте. Способствует росту заболеваемости и отсутствие в организациях барьерных мер на входе в офисные здания, надлежащей дезинфекции помещений.

Правительство края рекомендует ввести гибкие графики работы на предприятиях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это позволит влиять на загрузку общественного транспорта в час-пик. Также рассматривается возможность использования на предприятиях QR-кодов для отслеживания перемещения лиц с подтвержденным ковидом.