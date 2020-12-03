Путин призвал к осторожности первого в мире спортсмена, взошедшего на Эльбрус на руках

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин посоветовал спортсмену-паралимпийцу, впервые в истории совершившему восхождение на Эльбрус на одних руках, быть осторожнее и беречь себя. При этом глава государства пообещал ему поддержку со съемками фильма при запланированном на следующий год восхождении на одну из самых высоких вершин мира - Чо-Ойю (8 201 м).

В четверг один из участников встречи Путина с инвалидами и представителями общественных организаций Рустам Набиев - блогер, спортсмен-паралимпиец - рассказал, что потерял обе ноги пять лет назад, во время обрушения казармы в учебном центре ВДВ. Он отметил, что сейчас ведет активный образ жизни, в том числе прыгает с парашютом. Блогер также увлекся горным альпинизмом и стал первым человеком в истории, который смог взойти на вершину Эльбруса на руках. "На следующий год поставил для себя новую цель. Хочу сделать невозможное, стать первым в истории человеком в мире, который поднимется [на одних руках] на высоту более 8 тыс. метров, а именно на гору Чо-Ойю, которая находится в Гималаях", - поделился спортсмен.

Путин поинтересовался, отпускает ли спортсмена семья в такие экспедиции. Получив утвердительный ответ, президент по-доброму удивился: "Что, нужно обязательно с парашютом прыгать?". "Рустам, хватит уже, попрыгал - ну достаточно. Вон какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя. Займись лучше дочерьми, - посоветовал президент. - Такая, между прочим, нерядовая штуковина - с парашютом прыгать".

При этом глава государства добавил, что не хочет "ни в коем случае ограничивать в этом" спортсмена, пояснив, что тот должен сам принимать такие решения. "Будьте аккуратным и осторожным", - обратился к нему президент.

Комментируя просьбу блогера поддержать разработку специальной программы по доступности спортивной и туристической инфраструктуры для людей с инвалидностью, Путин заметил, что "в принципе, это должно быть совершенно точно включено в соответствующие программы по развитию туризма". По словам президента, "безбарьерная среда там как принцип организации работы присутствует". "Но мы еще раз к этому вернемся и посмотрим, что там происходит, - пообещал он. - Если там чего-то недостает, обязательно на это отреагируем".

Спортсмен, обращаясь к президенту, также выразил желание сопроводить восхождение на Чо-Ойю съемками с тем, чтобы позже сделать фильм об экспедиции. "Мы это сделаем обязательно - я переговорю с коллегами с федеральных каналов", - отреагировал президент. "Действительно, это очень достойная будет история, которая вызовет, безусловно, интерес у широкой публики на любом из федеральных каналов, это точно", - добавил он, пожелав блогеру успехов.