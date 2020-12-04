Введение во храм Пресвятой Богородицы: что означает, как праздновать, что нельзя делать

В канонических Евангелиях упоминаний о событии, которое считается одним из главных в истории христианства, нет. О нем известно из Священного Предания и сложившейся к Х веку латинской версии детства Девы Марии и Иисуса — "Евангелия Псевдо-Матфея". Введение во храм Пресвятой Богородицы считается третьим великим праздником церковного года — он следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня и отмечается всегда 4 декабря, в Рождественский пост.

Рассказываем о его значении и традициях.