Порядка 60 тыс. человек приняли участие в Тотальном тесте "Доступная среда"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Участниками Тотального теста "Доступная среда", который прошел в дистанционном формате в Международный день инвалидов 3 декабря, стали 60 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили организаторы акции.

"Всероссийская акция по проверке знаний в области обеспечения доступной среды и коммуникации с людьми с инвалидностью проходила одновременно в 85 субъектах Российской Федерации. Участниками мероприятия стали 60 000 россиян, среди которых - 10 000 школьников и их родителей", - говорится в сообщении.

Тест для учащихся состоял из 30 вопросов, для взрослой аудитории - из 50. Вопросы зачитывали общественные деятели, представители государственных органов власти и российские артисты. После теста состоялся тренинг по разбору заданий.

Как отмечают организаторы, результаты участников будут проанализированы Координационным советом Общероссийского народного фронта (ОНФ) по делам инвалидов. В дальнейшем на их основе планируется сформировать перечень регионов-лидеров по уровню знаний в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов.

"Проведение подобной акции крайне важно не только с точки зрения проверки уровня знаний о принципах инклюзии и создания доступной среды. Важнейшей задачей Тотального теста является привлечение общественного внимания к проблемам людей с инвалидностью, а также возможность получения людьми базовых знаний в данной области", - отметил председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков, слова которого привели организаторы.