В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма объявили четверг, 31 декабря, выходным днем. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в четверг.

"Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год - семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год", - написал Аксенов.

Он уточнил, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты. Указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря, будет опубликован на портале правительства региона, добавил глава республики.

Госдума на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года. Документ не получил поддержки кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, 31 декабря 2021 года будет выходным.