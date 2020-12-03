Власти Москвы опровергли информацию о массовом увольнении врачей в одной из поликлиник

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Информация о массовом увольнении сотрудников поликлиники №3 в Москве не соответствует действительности, с начала года штат врачей увеличился со 120 до 160. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"В связи с обсуждениями в социальных сетях вокруг якобы массовых увольнений врачей и принуждении к вакцинации в городской поликлинике № 3 департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Сообщения о том, что врачей в поликлинике № 3 стало меньше, не имеют под собой никаких оснований. В начале 2020 года в поликлинике работали чуть более 120 врачей. Сейчас штат врачей составляет 160 человек", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что был сокращен "избыточный административный персонал", за счет чего усилена медицинская часть персонала поликлиники, а за последний месяц по собственному желанию уволились только шесть специалистов. С приходом нового главного врача открыто новое отделение помощи на дому, которое ранее отсутствовало. Таким образом, на данный момент в поликлинике работает десять отделений, из них четыре терапевтических, а также консультативное, клинико-диагностическое, отделение лучевой диагностики, отделение травматологии и ортопедии, центр профпатологии и отделение помощи на дому. Также врачи выездной службы обеспечены медицинским транспортом.

Уточняется, что доступность медицинской помощи в поликлинике и ее филиалах находится на высоком уровне. Запись к врачам-специалистам или врачам общей практики доступна на следующий день или через день, а к дежурному врачу-терапевту - в день обращения. Пациенты могут видеть наличие свободного времени для записи в системе ЕМИАС. Вопросы доступности, качества оказания медицинской помощи в поликлинике находятся на контроле департамента здравоохранения.

"Информация о принуждении сотрудников к вакцинации абсолютно не соответствует действительности. Решение о вакцинации сотрудники принимают добровольно. Приказ, который распространяется в интернете, говорит лишь о необходимости обеспечить сам процесс вакцинации и создания максимально комфортных условий для ее проведения, а также необходимости разъяснительной работы. Москва - один из немногих регионов, где сотрудникам медицинских учреждений предоставлена возможность сделать прививку от новой коронавирусной инфекции", - добавляется в материале.

Департамент подчеркивает, что информация о снижении выплат и заработной платы не соответствует действительности, средняя зарплата не изменилась по сравнению с прошлым годом, все выплаты происходят в установленном порядке. "Для примера: зарплата врача-специалиста составляет 219 тыс. рублей (до вычета налогов), врача-терапевта - 176,8 тыс. рублей, врача общей практики - 204,4 тыс. рублей, а заведующего филиалом - 340,8 тыс. рублей", - говорится в сообщении.