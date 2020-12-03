В России за отказ отдать ребенка по решению суда появится уголовная ответственность

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минюст разработал законопроект о введении уголовной ответственности за отказ исполнить решение суда о передаче ребенка другому родителю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России.

Текст разработанного законопроекта "О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части установления уголовной ответственности за неисполнение решения суда об отобрании (передаче) ребенка)" размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативно правовых актов. В нем предусмотрено, что в случае, если должник дважды привлекался к штрафу за неисполнение решения суда о передаче ребенка (каждый из штрафов может достигать 2,5 тыс. рублей) ему будет грозить уголовная ответственность по специально вводимой новой части статьи 315 УК РФ - штраф в размере до 50 тыс. рублей, обязательные (до 240 часов) или исправительные (на срок до одного года) работы либо лишение свободы на срок до одного года.

Как пояснили в Минюсте, законопроект разработан в целях защиты прав детей.

"Применяемые в ходе принудительного исполнения решения суда меры ответственности (взыскание с должников исполнительного сбора, временное ограничение на выезд из РФ, назначение административного наказания) оказываются недостаточными для побуждения должника к добровольной передаче ребенка родителю, с которым судом определено его проживание, - пояснили в Минюсте. - Такие ситуации приводят к затягиванию сроков исполнения требований исполнительных документов, нарушению прав детей и родителей на совместное проживание".

В этой связи законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за неисполнение вступившего в законную силу решения суда об отобрании (передаче) ребенка лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за указанное деяние.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения указанных судебных решений, а также мотивации должников к добровольному исполнению требований указанных исполнительных документов, отметили в министерстве.