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Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен
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Франция простится с экс-президентом Жискар д'Эстеном 9 декабря

Все желающие смогут оставить записи в книгах памяти, которые будут открыты в мэриях и в музее Орсе в Париже

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 9 декабря днем национального траура в связи с уходом из жизни Валери Жискар д'Эстена, занимавшего пост главы республики с 1974 по 1981 год. Об этом он заявил в четверг, выступая с телеобращением к нации.

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"Я объявляю среду, 9 декабря, днем национального траура", - сказал Макрон. Он добавил, что все желающие смогут оставить записи в книгах памяти, которые будут открыты в мэриях и в музее Орсе в Париже, который был создан по инициативе Жискар д'Эстена.

По словам главы государства, решение об организации дня траура было принято с согласия семьи покойного президента, которая пожелала проститься с ним в кругу родных. Отдельная церемония в его память пройдет в день рождения Жискар д'Эстена 2 февраля в здании Европарламента в Страсбурге.

"Я принадлежу к поколению, которое родилось в период его президентских полномочий и которое не всегда осознавало, насколько Валери Жискар д'Эстен изменил для нас Францию, - подчеркнул Макрон. - Тем, что наше общество модернизировалось, стало открытым, а наши жизни - более свободными, мы обязаны его смелости и отваге. Он смотрел на нашу страну глазами нового поколения, которое жаждало прогресса, не жертвуя свободами. Не всегда осознавая это, мы идем по его пути, а его период правления навсегда оставил след в нашей жизни". "В день смерти Валери Жискар д'Эстена была перевернута страница истории нашей страны. Заверяю вас, что вместе с вами я продолжу поддерживать тот огонь прогресса и оптимизма, который всегда был в его душе", - заключил Макрон.

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен ушел из жизни в среду в возрасте 94 лет. Его родственники сообщили агентству France-Presse, что причиной смерти стало вызванное новым коронавирусом заболевание COVID-19.

На семилетнее правление Жискар д'Эстена в 1974-1981 годах, третьего президента в истории Пятой республики, основанной де Голлем, пришлись реформы, без которых трудно было бы представить себе современную Францию. В годы его пребывания в Елисейском дворце был снижен избирательный возраст до 18 лет, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в процессы экономики. Во внешней политике он отстаивал необходимость диалога между Востоком и Западом.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльУмер экс-президент Франции Жискар д'Эстен
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