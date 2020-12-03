В крупнейшем самарском ковидном госпитале сократили время госпитализации в несколько раз

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Время ожидания пациентов в приемном покое Самарской областной больницы имени Середавина, где обследуют заболевших и принимают решение о госпитализации, сократилось в 2-3 раза. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Сергей Пушкин, отвечая на вопрос губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в прямом эфире телеканала ВГТРК "Самара".

Глава региона поинтересовался, как предложения специалистов Центра компетенций в сфере производительности труда отразились на работе приемного отделения больницы имени Середавина.

"Ежедневно к нам обращаются 100-150 человек. Нам удалось уменьшить время пребывания пациентов в приемном покое. В среднем, время от момента обращения пациента до постановки диагноза уменьшилось примерно в 2-3 раза. <…> Среднее время - 1 час 10 минут, по пациенту с тяжелыми формами решение о госпитализации или каком-то дополнительном обследовании принимается в течение 20 минут", - сказал Пушкин.

Главный врач отметил, что пациенты с тяжелыми и средними формами тяжести коронавируса имеют приоритет. Пока пациенты находятся в приемном отделении, у них забирают анализы, медики заполняют их медицинские карты.

По данным регионального оперативного штаба, на 3 декабря в Самарской области зарегистрировано 23 133 случая заражения. Медики вылечили 20 644 человек, 435 пациентов скончались. В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Школьники 6-11-х классов продолжат обучение дистанционно до 6 декабря. Власти не исключают, что при ухудшении эпидобстановки на удаленный формат перейдут и ученики первых-пятых классов. Предприятия общепита и клубы могут работать с 23:00 до 06:00 только при загрузке менее 50%. В органах ЗАГС ограничили количество человек, которые могут присутствовать на свадебной церемонии.