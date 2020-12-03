СМИ: похороны экс-президента Франции Жискар д'Эстена пройдут 5 декабря

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен будет похоронен 5 декабря в коммуне Отон (департамент Луар и Шер) на западе Франции, где находилась его загородная резиденция. Об этом сообщает в четверг местное издание La Nouvelle République.

Он будет похоронен на территории семейного владения рядом со своей дочерью Жасинт, умершей в январе 2018 года после продолжительной болезни. Его тело уже доставлено в фамильный замок Шато Этуаль. Как заявил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, на прощании с покойным будет присутствовать ближний круг родственников.

Местные жители запомнили бывшего главу государства как доброжелательного и доступного человека. Как сообщает телеканал France-3, Жискар д'Эстен увлекался охотой и в 2017 году основал тематический музей в коммуне Гьен соседнего департамента Луарет.

Жискар д'Эстен ушел из жизни в среду в возрасте 94 лет. Его родственники сообщили агентству France-Presse, что причиной смерти стало вызванное новым коронавирусом заболевание COVID-19.

На семилетнее правление Жискар д'Эстена в 1974-1981 годах, третьего президента в истории Пятой республики, основанной де Голлем, пришлись реформы, без которых трудно было бы представить себе современную Францию. В годы его пребывания в Елисейском дворце был снижен избирательный возраст до 18 лет, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в процессы экономики. Во внешней политике он отстаивал необходимость диалога между Востоком и Западом.