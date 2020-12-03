Исследование: вакцина Moderna от COVID-19 усиливает иммунитет к инфекции на три месяца

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Применение разработанной американской компанией Moderna вакцины от нового коронавируса вызывает усиление иммунитета к инфекции не менее чем на три месяца. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг в медицинском журнале New England Journal of Medicine результаты исследований.

Их проводили специалисты Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, а также медики из ряда американских университетов. Они приводят данные об испытаниях препарата, в которых приняли участие 34 человека в возрасте от 18 до 71 года. Им ввели две дозы вакцины с интервалом 28 дней.

По словам исследователей, у испытуемых вырабатывалось большое количество антител, которое, "как и ожидалось, постепенно уменьшалось". Содержание антител "оставалось повышенным у всех участников в течение трех месяцев" после введения второй дозы вакцины.

Moderna в ноябре проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.