В Москве стартует электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Как ожидается, в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень тех, кто может сделать прививку, будут расширять. Сами же прививочные пункты начнут работать 5 декабря.

Для того, чтобы сделать прививку, гражданам из определенных групп необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации, а также паспорт и полис ОМС. Кроме того, необходимо прикрепление к одной из московских поликлиник.

Есть и ограничения: прививку смогут сделать только люди в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не болевшие ОРВИ в течение двух недель до посещения пункта вакцинации, не делавшие других прививок в последние 30 дней и не участвовавшие в программе клинических испытаний вакцины.