В Москве стартует электронная запись на вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Электронная запись на прививку для медиков, работников образования и социальных служб Москвы стартует в пятницу.
Как ожидается, в ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень тех, кто может сделать прививку, будут расширять. Сами же прививочные пункты начнут работать 5 декабря.
Для того, чтобы сделать прививку, гражданам из определенных групп необходимо будет предоставить документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации, а также паспорт и полис ОМС. Кроме того, необходимо прикрепление к одной из московских поликлиник.
Есть и ограничения: прививку смогут сделать только люди в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не болевшие ОРВИ в течение двух недель до посещения пункта вакцинации, не делавшие других прививок в последние 30 дней и не участвовавшие в программе клинических испытаний вакцины.
Вакцинироваться пока нельзя беременным женщинам и кормящим матерям.
В Москве, по данным официального сайта мэра и правительства столицы, откроются 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 мск. При записи на сайте можно будет выбрать удобный пункт, запись будет доступна на две недели вперед. Перенести запись можно будет также с помощью системы ЕМИАС или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Сам процесс вакцинации займет не меньше часа: 10 минут нужно на предварительный осмотр врачом, около 15 минут - на подготовку препарата (вакцина хранится в замороженном виде), еще 30 минут - на наблюдение после прививки.
О какой вакцине идет речь
Вакцинация будет проводиться отечественным препаратом "Спутник V", разработанным Центром им. Гамалеи Минздрава России. Эта вакцина первой в мире получила официальную регистрацию. Для создания полноценного иммунитета необходимо получить две дозы препарата. Запись на повторную вакцинацию будет автоматической, за сутки до нее будет отправлена СМС с указанием даты, времени и места.
Разработчики вакцины заявляли, что ее эффективность на 42-й день после первой инъекции при условии введения двух доз препарата превышает 95% - на уровне лучших мировых образцов.