В Роснано проводили Чубайса клипом на песню "Есть только миг"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" 3 декабря опубликовала на своей странице в Facebook видеоролик, посвященный уходу Анатолия Чубайса с поста главы ведомства.

В двухминутном видео, которое смонтировано под песню Александра Зацепина "Есть только миг", демонстрируются кадры выступлений и телеинтервью Чубайса, нарезки с мероприятий "Роснано".

В комментариях к видео пользователи выразили благодарность Чубайсу за проделанную работу, пожелав здоровья и удачи.

АО "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергею Куликову возглавить "Роснано". 3 декабря правительство РФ утвердило директиву об избрании Куликова на пост председателя правления "Роснано". С 2008 года "Роснано" руководил Анатолий Чубайс.