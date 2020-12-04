В МВД назвали регионы, где снижается количество погибших от преступлений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Максимальное снижение количества погибших от преступлений за десять месяцев текущего года в России отмечается в Чечне, рост - в Ненецком автономном округе. Это следует из статистических данных МВД России.

В январе - октябре 2020 года число погибших от преступлений в Чечне снизилось на 60%. На втором и третьем месте Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, где показатели сократились на 51% и 33% соответственно. При этом, согласно данным МВД, в Ненецком автономном округе на 300% увеличилось число погибших от преступлений. Также в тройку регионов по темпам роста числа жертв преступлений вошли Ингушетия (60%) и Камчатский край (37%).

Всего в России за десять месяцев в результате преступлений погибли порядка 19,1 тыс. человек. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.