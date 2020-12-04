Росстат обеспечит переписчиков устройствами для защиты от собак

УРЛУ-АСПАК /Республика Алтай/, 4 декабря. /ТАСС/. Росстат планирует добавить к форме экипировки переписчиков Всероссийской переписи населения средство для отпугивания собак, сейчас такие приборы закупают. Об этом сообщил в ходе круглого стола глава Росстата Павел Малков.

На данный момент костюм переписчика состоит следующих брендированных элементов: шарф, удостоверение, фонарик, жилет, портфель, планшет. По словам Малкова, дискуссия разворачивалась по поводу каждого элемента экипировки переписчика Всероссийской переписи населения, основной этап которой стартует в 2021 году.

"Пришли к выводу, что средство [для защиты от собак] нужно, определились с моделью, и сейчас идет закупка", - сказал глава Росстата. Он отметил, что в ходе прошлой переписи населения нападение собак было одним из самых распространенных происшествий. Всего же во время переписи, которая проходила в 2010 году, было около 400 происшествий с переписчиками.

На этот раз для дополнительной защиты от непредвиденных ситуаций в ходе переписи "по рискованным адресам" переписчиков будут сопровождать сотрудники полиции. Переписчиков также обучат распознавать симптомы инфекционных заболеваний, и при малейшем подозрении на болезнь у респондента переписчик должен остановить свою работу в этом доме и оставить всю необходимую информацию о том, как пройти перепись, в почтовом ящике. Также все переписчики будут обеспечены масками и средствами для дезинфекции рук.

Как проходит перепись

Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Изначально планировалось, что она состоится в 2020 году. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в эти планы. Согласно постановлению правительства, основные мероприятия, связанные с переписью, перенесли на 2021 год. При этом в труднодоступных регионах перепись стартовала уже в октябре 2020 года.

Как отмечают в Росстате, перенос переписи не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. При этом в целом цифровизация позволила сократить расходы на перепись в два раза. Всего на весь срок подготовки и проведения переписи планируется потратить 31 млрд рублей. Большая часть этих средств будет направлена на зарплаты переписчиков. Как уточнил в четверг замглавы Росстата Павел Смелов, месячная зарплата в этом случае составит 18 тыс. рублей. Общая сумма средств на зарплату и доплаты сотрудникам составит около 14 млрд рублей. Еще около 8 млрд рублей - контракт на поставку планшетов и компьютеров для переписи. Технику после переписи планируют использовать еще 5-6 лет.

Постановление правительства РФ о переносе Всероссийской переписи населения с осени 2020 года на апрель 2021 года было опубликовано ранее на официальном портале правовой информации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Предварительные итоги переписи будут подведены осенью следующего года, а окончательные итоги планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.