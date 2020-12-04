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Пандемия COVID-19

Эксперт предупредил о появлении смертельных иммунных расстройств из-за коронавируса

Главный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев заверил, что сейчас специалисты используют свои опыт и знания для предотвращения неблагоприятного для пациентов исхода
Главный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев Сергей Бобылев/ТАСС
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Главный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция может вызывать нарушения работы иммунной системы человека, приводящие к летальным исходам, сообщил в пятницу на пресс-конференции президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, главный детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

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"Это новое заболевание имеет абсолютно отличный патогенез от того, что мы раньше имели, встречаясь с инфекциями. То есть это заболевание, которое вызывает иммунные расстройства, приводящие к гибели людей. Поэтому мы сейчас заняты тем, чтобы использовать свои опыт и знания в лечении этих пациентов", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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