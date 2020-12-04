Турфирмы Петербурга подготовят пешеходные экскурсии в Ленобласть на новогодний период

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Туристические компании в Санкт-Петербурге разрабатывают пешеходные экскурсии, поездки в Ленинградскую область и другие предложения для путешественников, которые примут решение приехать в город на новогодние праздники, несмотря на введенные на этот период жесткие антикоронавирусные ограничения. Об этом ТАСС сообщила директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская.

2 декабря власти Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, касающихся работы общепита, музеев, театров и концертов. С 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они не смогут обслуживать гостей с 19:00 до 06:00. Исключение - объекты на вокзалах, заправках, в аэропорту, столовые при организациях, остальные смогут работать навынос или на доставку.

"Времени еще пока очень мало [прошло], <…> пока все в ожидании, потому что люди не хотят терять деньги и хотят понять, что операторы смогут им предложить. Туроператоры работают над тем, чтобы предложить что-то, [что] в рамках закона возможно - либо это Ленобласть, либо это какие-то пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу", - сказал собеседница агентства.

По ее словам, падение турпотока в город после объявления о вводе дополнительных ограничений будет наблюдаться. "Есть группы, которые приезжают сюда автобусами, - они, наверное, не поедут. Есть туристы, которые в последний момент покупали билеты, принимали решение приехать в Питер, - они, наверное, тоже откажутся", - предположила эксперт.

Вместе с тем Шадская считает, что многие из тех, кто уже приобрел авиа- или железнодорожные билеты по невозвратным тарифам, скорее всего не станут отказываться от поездки, чтобы не потерять деньги. "Надо понимать, что помимо музеев, гостиниц, большую часть любого тура составляют авиаперевозка, ж/д перевозка, и порой она даже больше, чем стоимость самого пребывания в Санкт-Петербурге", - пояснила она.

Ранее в пятницу в Российском союзе туриндустрии сообщили о том, что туристы начали массово отменять туры в Санкт-Петербург на Новый год из-за ужесточения антикоронавирусных ограничений в городе на новогодние каникулы. При этом, по мнению экспертов, туристы еще успеют переориентироваться на другие направления, но выражают опасения, что петербургская инициатива может притормозить новогодний спрос в целом.