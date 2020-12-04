WWF отметил рост экологической прозрачности нефтегазовых компаний России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экологическая открытость российских нефтегазовых компаний в 2020 году существенно выросла, а ее лидерами стали "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл". Об этом рассказали в WWF России во время презентации в ТАСС ежегодного рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний. Представители фонда также отметили, что конкуренция и близость в баллах между участниками стали рекордным за семь лет наблюдения.

Как заявил Виктор Четвериков, управляющий директор по проектам развития Национального рейтингового агентства, конкуренция среди участников рейтинга и диалог между представителями отрасли и общественностью доказывают влияние этого проекта на повышение экологической открытости целой отрасли. "Экологическая открытость компаний - участников рейтинга продолжает расти, а 2020 год стал рекордным с точки зрения соперничества вокруг первых мест. Еще никогда лидеров первой "пятерки" среди российских нефтегазовых компаний не разделяла столь незначительная разница по общему баллу", - подчеркнули в WWF России.

"По итогам этого года лидером рейтинга стала компания "Зарубежнефть", второе место занял "Сургутнефтегаз", а третье место досталось компании "Лукойл". Среди казахстанских компаний третий год подряд лидерство удерживает "Казмунайгаз", на втором месте - "Норт каспиан оперейтинг" и на третьем - "Карачаганак петролеум оперейтинг". Компания BP лидирует среди азербайджанских компаний", - сообщает в своей презентации WWF России. Отдельно в WWF России отметили "Газпром", который продемонстрировал наибольший прирост в динамике роста открытости. Это позволило концерну подняться сразу на две позиции до 8 места.

В рейтинг могут войти и новые страны. Как отметила Елена Компасенко, начальник управления по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО "Зарубежнефть", в следующем году компания проведет пилотную оценку применения методики рейтинга в Узбекистане на СП ООО "Андижанпетро".

Ежегодный рейтинг открытости нефтегазовых компаний WWF составляет с 2013 года. В 2020 году в нем впервые, помимо 18 российских нефтегазовых компаний с объемом добычи нефти и газового конденсата свыше 2 млн тонн, также представлены 14 предприятий из Казахстана (от 0,5 млн тонн добычи в год) и две компании Азербайджана (от 0,1 млн тонн добычи в год).