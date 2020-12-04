Новый максимум. В мире из-за коронавируса умерли более 75 тыс. человек за неделю

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в мире за последние семь дней обновило максимум - впервые с начала пандемии на планете умерли более 75 тыс. заболевших, следует из подсчетов ТАСС. Показатель летальности новой инфекции при этом остался на минимальном уровне - 2,3%.
За семь дней в мире выявили более 4,26 млн заразившихся против 4,1 млн неделей ранее, примерно столько же случаев заражения подтвердили за весь июнь. В относительном выражении прирост остался на уровне прошлой недели - 7%.
Число активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, продолжает расти - их уже около 18,5 млн из 65,3 млн инфицированных (это 0,8% населения планеты). При этом доля болеющих в данный момент впервые за долгое время снизилась - с 29% до 28%. Следует учитывать, что эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.
Выздоровели за семь дней около 2,9 млн человек - столько же, сколько в первую неделю ноября, когда был зафиксирован максимум с начала пандемии. Доля вылечившихся осталась на уровне 64%.
Эпицентром распространения инфекции, помимо Америки, вновь стала Азия. В Европе, напротив, благодаря карантину заболеваемость удалось снизить в несколько раз.
На этой неделе стран, где число заразившихся превысило миллион, стало 14 - эту отметку преодолели Польша и Иран.
Новые максимумы в Америке
В США, где в конце октября начался уже третий подъем заболеваемости, регистрируют все новые максимумы. Накануне там сообщили о 218,6 тыс. заразившихся за сутки - это почти втрое больше пиковых значений июля.
На этом фоне растет и смертность - в среду в Соединенных Штатах зарегистрировали 2,9 тыс. смертей, что стало самым большим показателем за все время пандемии.
За неделю число заразившихся в США увеличилось на 9%, до 14,5 млн, а умерших - на 5%, до 276 тыс.
В Бразилии вновь стали выявлять по 50 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки - такого в стране не фиксировали с августа. Пошла вверх и смертность - в среднем на этой неделе умирали более 540 заболевших в сутки против 480 на прошлой.
В Мексике, где ситуация, как казалось, стабилизировалась в августе, заболеваемость растет вторую неделю подряд. В минувшую субботу там выявили сразу 12 тыс. случаев заражения, это максимум с начала пандемии.
Подъем в Азии
Самый высокий уровень заболеваемости в мире на этой неделе зафиксировали в Турции - число заразившихся за семь дней там возросло почти в полтора раза больше.
В республике выявляют по 30 тыс. инфицированных в день - в десять раз больше, чем в середине ноября. Введенные на днях строгие карантинные меры, включая комендантский час и ограничение числа посетителей в магазинах, пока не дали результата.
Стабильно высокими остаются темпы распространения инфекции в Иране, где число заболевших за неделю возросло на 10%, до 1 млн.
Стабилизация в Европе
В Европе практически повсеместно удалось добиться резкого снижения заболеваемости. Прирост числа инфицированных в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Испания и Франция, за неделю не превысил 6%. Дальше в Польше его удалось снизить вдвое - с 18% до 9%.
При этом в Италии и Германии показатели все еще высокие. В Германии с начала ноября ежедневно продолжают выявлять по 20 тыс. инфицированных, в Италии заболеваемость сейчас примерно на таком же уровне, однако неделю назад там фиксировали по 30 тыс. заразившихся.