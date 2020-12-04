{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Новый максимум. В мире из-за коронавируса умерли более 75 тыс. человек за неделю

Показатель летальности инфекции при этом остался на минимальном уровне - 2,3%
© AP Photo/Emilio Morenatti

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в мире за последние семь дней обновило максимум - впервые с начала пандемии на планете умерли более 75 тыс. заболевших, следует из подсчетов ТАСС. Показатель летальности новой инфекции при этом остался на минимальном уровне - 2,3%.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

За семь дней в мире выявили более 4,26 млн заразившихся против 4,1 млн неделей ранее, примерно столько же случаев заражения подтвердили за весь июнь. В относительном выражении прирост остался на уровне прошлой недели - 7%.

Число активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, продолжает расти - их уже около 18,5 млн из 65,3 млн инфицированных (это 0,8% населения планеты). При этом доля болеющих в данный момент впервые за долгое время снизилась - с 29% до 28%. Следует учитывать, что эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.

Выздоровели за семь дней около 2,9 млн человек - столько же, сколько в первую неделю ноября, когда был зафиксирован максимум с начала пандемии. Доля вылечившихся осталась на уровне 64%.

Эпицентром распространения инфекции, помимо Америки, вновь стала Азия. В Европе, напротив, благодаря карантину заболеваемость удалось снизить в несколько раз.

На этой неделе стран, где число заразившихся превысило миллион, стало 14 - эту отметку преодолели Польша и Иран.

Новые максимумы в Америке

В США, где в конце октября начался уже третий подъем заболеваемости, регистрируют все новые максимумы. Накануне там сообщили о 218,6 тыс. заразившихся за сутки - это почти втрое больше пиковых значений июля.

На этом фоне растет и смертность - в среду в Соединенных Штатах зарегистрировали 2,9 тыс. смертей, что стало самым большим показателем за все время пандемии.

На эту тему

За неделю число заразившихся в США увеличилось на 9%, до 14,5 млн, а умерших - на 5%, до 276 тыс.

В Бразилии вновь стали выявлять по 50 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки - такого в стране не фиксировали с августа. Пошла вверх и смертность - в среднем на этой неделе умирали более 540 заболевших в сутки против 480 на прошлой.

В Мексике, где ситуация, как казалось, стабилизировалась в августе, заболеваемость растет вторую неделю подряд. В минувшую субботу там выявили сразу 12 тыс. случаев заражения, это максимум с начала пандемии.

Подъем в Азии

Самый высокий уровень заболеваемости в мире на этой неделе зафиксировали в Турции - число заразившихся за семь дней там возросло почти в полтора раза больше.

В республике выявляют по 30 тыс. инфицированных в день - в десять раз больше, чем в середине ноября. Введенные на днях строгие карантинные меры, включая комендантский час и ограничение числа посетителей в магазинах, пока не дали результата.

Стабильно высокими остаются темпы распространения инфекции в Иране, где число заболевших за неделю возросло на 10%, до 1 млн.

Стабилизация в Европе

В Европе практически повсеместно удалось добиться резкого снижения заболеваемости. Прирост числа инфицированных в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Испания и Франция, за неделю не превысил 6%. Дальше в Польше его удалось снизить вдвое - с 18% до 9%.

При этом в Италии и Германии показатели все еще высокие. В Германии с начала ноября ежедневно продолжают выявлять по 20 тыс. инфицированных, в Италии заболеваемость сейчас примерно на таком же уровне, однако неделю назад там фиксировали по 30 тыс. заразившихся.

Теги
Пандемия COVID-19
Голикова сообщила о случаях смертей пациентов, вылечившихся после тяжелого течения COVID
Читать полностью