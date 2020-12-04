В Японии обновился суточный максимум смертей из-за коронавируса

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Японии за минувшие сутки зафиксировали 45 летальных исходов среди заразившихся новым коронавирусом, что стало очередным максимумом с начала эпидемии на территории страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Предыдущий максимальный показатель летальности из-за коронавируса был зарегистрирован 2 декабря - 41 летальный исход. При этом всего в Японии с начала пандемии зафиксировано 2 319 случаев смерти среди инфицированных.

Между тем за прошедшие сутки по всей стране было выявлено 2 442 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило 159,1 тыс. Главными очагами распространения вируса продолжают оставаться крупнейшие города страны - Токио (449 случаев за сутки) и Осака (394). 505 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии, за сутки этот показатель увеличился на восемь. С начала пандемии в Японии выздоровели около 131,8 тыс. человек.

В Японии ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с ноября. В последние недели ежедневный прирост новых случаев инфицирования держится в районе 2 тыс. В то же время сейчас в стране практически не действуют какие-либо ограничения на ведение бизнеса. Ношение защитных масок также имеет рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, но даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.

Тем не менее власти Японии уже попросили сократить время работы ресторанов в ряде городов страны, а также призвали жителей некоторых регионов не выходить из дома без особой необходимости и воздержаться от поездок в рамках программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel.