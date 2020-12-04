{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ предложил создать глобальную систему обмена клиническими образцами патогенов

Разрабатывается договорная основа, на которой мог бы проходить обмен образцами, сообщил Тедрос Аданос Гебрейесус

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданос Гебрейесус заявил о возможности создания в Швейцарии биобанка с клиническими образцами патогенных материалов из разных стран.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пандемия коронавируса показала, что существует экстренная необходимость в создании глобальной системы по обмену патогенными материалами и клиническими образцами, чтобы обеспечить быстрое создание медицинских средств, которые воспринимались бы как глобальное благо", - отметил он в пятницу, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по борьбе с коронавирусом..

Гебрейесус сообщил, что "Швейцария щедро предложила использовать высокозащищенную лабораторию, в которой ВОЗ могла бы создать новый биобанк. "Сейчас мы разрабатываем договорную основу, на которой мог бы проходить обмен образцами", - информировал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 65,2 млн человек, свыше 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176.

Теги
ШвейцарияПандемия COVID-19
Актеры собирают деньги, чтобы выкупить дом создателя "Властелина колец"
Среди организаторов проекта Иэн Маккелен и Мартин Фримен
Читать полностью