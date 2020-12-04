В Одесском облсовете подрались депутаты

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Серьезная потасовка произошла в Одесском облсовете, депутаты не смогли провести первую сессию. Об этом сообщило в пятницу местное издание "Думская".

По его данным, в драке участвовали несколько десятков человек - депутаты облсовета и Верховной рады, представители муниципального собрания. Беспорядки возникли после попыток разблокировать трибуну, которую заняли представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), Партии Шария и "За будущее". Захватившие трибуну представители трех партий требовали от территориальной избирательной комиссии зарегистрировать девять депутатов от партии "За будущее", без которых они не могут сформировать большинство и избрать своего главу облсовета.

По данным СМИ, в ходе потасовки депутаты сломали оргтехнику, несколько столов и кресел. Депутат Рады от ОПЗЖ Татьяна Плачкова, пострадавшая во время беспорядков, обратилась за медицинской помощью в связи с подозрением на перелом руки.

За два часа до этого в Одесском облсовете произошла первая потасовка между представителями ОПЗЖ и партии "Слуга народа".

ОПЗЖ после случившегося в облсовете потребовала проведения объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных по факту препятствования деятельности депутата Верховной рады, нанесения ей физических травм. Кроме того, партия настаивает на отстранении от выполнения обязанностей главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого на время расследования.