Эксперты: Чубайс на новом посту сгладит конфликты и найдет новый экономический курс

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Новое назначение Чубайса позволит ему выстроить неконфликтные отношения с международными организациями и сформировать новый курс страны в глобальной экономике. Об этом ТАСС заявили опрошенные эксперты.

Ушедший в четверг с должности главы "Роснано" Анатолий Чубайс в пятницу был назначен специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Он хорошо понимает, что в устойчивом развитии Россия должна не догонять, а идти в ногу. Он сможет улучшить восприятие нашей страны в международных организациях, так как говорит грамотно, профессионально и на том языке, на котором говорят наши партнеры, начиная с ООН и заканчивая неправительственными организациями", - считает директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

По его словам, Чубайс сможет объяснить, что конфликтные моменты во взаимоотношениях нужно решать сообща, так как Россия не враг устойчивого развития, однако страна сильно зависит от ископаемого топлива и невозможно все сделать "к следующему понедельнику".

"Россия формально приняла цели устойчивого развития в 2015 году, но в экономическую жизнь компаний этот документ не вошел. Это новая линия развития глобальной экономики, из которой мы пока что выпали. Видимо, задача Чубайса заключается в том, чтобы нас туда встроить. Это попытка сформировать новый экономический курс, основанный на целях устойчивого развития", - полагает постоянный член межведомственной рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам изменения климата и обеспечения устойчивого развития Михаил Юлкин.

Как отметил эксперт, назначение является логичным продолжением деятельности в "Роснано", где было с нуля создано направление чистой энергетики. Теперь Чубайс сможет заняться не только энергетикой и инновациями, но и климатом, борьбой с бедностью и другими важнейшими задачами в числе 17 целей устойчивого развития ООН.