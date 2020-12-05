Советник Трампа считает, что вакцина не гарантирует возвращение к нормальной жизни в США

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Появление вакцины от коронавируса полностью не вернет жизнь в США в нормальное русло. Такое мнение высказал в пятницу глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в беседе с журналистами.

"Необходим финансовый мост, который приведет нас к моменту, когда вакцина начнет применяться, чтобы мы в какой-то степени вернулись к нормальной жизни, - приводит высказывания Наварро пресс-пул Белого дома. - Но другое дело в том, что очень важно, мы не вернемся к нормальной жизни, это не будет стопроцентно нормальным".

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.