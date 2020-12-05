{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Советник Трампа считает, что вакцина не гарантирует возвращение к нормальной жизни в США

По мнению Питера Наварро, необходим финансовый мост, который приведет к началу применения вакцины

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Появление вакцины от коронавируса полностью не вернет жизнь в США в нормальное русло. Такое мнение высказал в пятницу глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в беседе с журналистами.

"Необходим финансовый мост, который приведет нас к моменту, когда вакцина начнет применяться, чтобы мы в какой-то степени вернулись к нормальной жизни, - приводит высказывания Наварро пресс-пул Белого дома. - Но другое дело в том, что очень важно, мы не вернемся к нормальной жизни, это не будет стопроцентно нормальным".

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В мире за сутки зарегистрировали более 628 тыс. случаев заражения коронавирусом
По данным ВОЗ, в мире за сутки более 12 тыс. человек умерли от COVID-19
Читать полностью