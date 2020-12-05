Жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии предписали оставаться дома из-за пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Сан-Франциско и пяти округов штата Калифорния запретили населению покидать свои дома без крайней необходимости ввиду роста числа случаев заражения коронавирусом. Режим вводится с 6 декабря, объявила в среду в своем Twitter мэр мегаполиса Лондон Брид.

"Сан-Франциско и остальные округа одноименного залива решили исполнить указ губернатора [Калифорнии Гэвина Ньюсома] о самоизоляции дома с 22:00 воскресенья (09:00 мск понедельника - прим. ТАСС). Мы ожидаем, что свободные места в больницах для пациентов закончатся на следующий день после Рождества", - уточнила Брид, имея в виду 26 декабря.

Аналогичные шаги предприняли в пятницу власти округов Аламеда, Контра-Коста, Марин, Санта-Клара и Беркли. Населению предписано оставаться дома за исключением поездок, предназначенных для закупки продуктов питания, лекарств, посещения врача или больных родственников. Частным предприятиям надлежит сократить численность работающего очно персонала до 20%, соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию. Меры вводятся до 4 января.

В середине ноября власти Калифорнии приостановили отмену ограничений, введенных ранее из-за пандемии. В частности, принято решение отложить возобновление работы в полном объеме ряда предприятий и школ.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 14,31 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 278 417 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. В Калифорнии инфицированы более 1,2 млн человек, число летальных исходов достигает 19 620.