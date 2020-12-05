Главархив опубликовал первые списки москвичей, награжденных за вклад в Битву за Москву

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Главархива Москвы впервые опубликовали имена горожан, награжденных медалью "За оборону Москвы". К концу апреля в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" появится более полумиллиона имен, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе учреждения.

"Сегодня, 5 декабря, в День воинской славы России, Главархив Москвы запустил масштабный проект по обнародованию имен москвичей, которые совершили трудовой подвиг в тылу во время Битвы за Москву. В виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" уже опубликованы списки жителей столицы, отличившихся при строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице. Это не военнослужащие, а мирные жители: работники, инженеры, колхозники, служащие, студенты, домохозяйки. Треть из всех награжденных - это женщины и дети", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что горожане могут ознакомиться с именами более 7 тыс. человек, которые были представлены к медали "За оборону Москвы".

"Список дополнен краткой биографией с указанием года рождения, национальности, должности на тот момент и описанием подвига. До 20 апреля, дня окончания Московской битвы, жителям столицы будут доступны уже более чем полумиллиона имен", - отметил собеседник агентства.

Также в музее появились списки горожан, удостоенных государственных наград или награжденных почетными грамотами Моссовета за ударный труд на строительстве укреплений. Всего около 500 имен с указанием рода занятий. Имена награжденных содержатся в тексте Указа Президиума Верховного совета СССР "О награждении орденами и медалями трудящихся Москвы и Московской области, работавших на строительстве оборонительных сооружений". Впервые этот список опубликовали в газете "Правда" 5 марта 1942 года.

"Помимо списков горожан, виртуальный музей пополнился и фильмом об обороне Москвы. В основе фильма лежат интервью двух женщин, ветеранов Великой Отечественной войны - Аполлинарии Карцевой и Ларисы Мартиросян. Обе женщины - участницы обороны Москвы. Увидеть же сохранившиеся оборонительные сооружения можно на интерактивной карте, которая также появилась в виртуальном музее ко Дню воинской славы России", - заключил собеседник агентства.