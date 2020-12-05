Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,03

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,03. В Москве он поднялся до 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1 - в Красноярском крае, где он снизился до 0,99.

В Санкт-Петербурге и Иркутской области показатель третий день подряд держится на уровне 1, в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области он составил 1,01, в Ростовской области - 1,03, в Нижегородской - 1,05, в Воронежской - 1,09.

Выше всего коэффициент в Подмосковье, где число выявляемых случаев заражения продолжает расти, - 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.