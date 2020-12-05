Путин поздравил Русланову с юбилеем

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Нину Русланову с юбилеем, отметив ее самобытный талант и прирожденный артистический темперамент. Телеграмма главы государства опубликована в субботу на официальном сайте Кремля.

"Многие годы Вы беззаветно служите искусству, людям. Самобытный талант и прирожденный артистический темперамент позволили Вам добиться успеха на театральной сцене, ярко проявить себя в кинематографе, снискать высокое профессиональное и зрительское признание. Желаю Вам здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении президента.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 году в городе Богодухове (Харьковская область Украинской ССР, теперь Украина). В 1985-1988 годы была актрисой Московского академического театра им. Вл. Маяковского. Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народная артистка РФ (1998). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1986).

Обладательница кинопремии "Ника" в номинациях "Лучшая женская роль" (1988 - "Завтра была война", "Знак беды", "Короткие встречи"; 2011 - "Китайская бабушка"), "Лучшая роль второго плана" (1990 - "Смиренное кладбище") и "Лучшая женская роль второго плана" (2005 - "Настройщик"), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая женская роль второго плана" (2006 - "Настройщик").