{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве опечатали клуб после нарушения соцдистанции на концерте группы "Кипелов"

Концерт состоялся 4 декабря в Аdrenaline Stadium

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Клуб Аdrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушений профилактики COVID-19 на концерте группы "Кипелов" 4 декабря. Об этом журналистам сообщил в субботу начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

"Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium до решения суда за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" 4 декабря. Во время концерта ... были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Худобородов.

По его словам, в частности, не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Клубу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Теги
Россия
Путин заверил, что власти будут создавать условия для труда волонтеров
Глава государства добавил, что "волонтеры и добровольцы стали одной из главных сил в борьбе с эпидемией"
Читать полностью