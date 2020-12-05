В Москве опечатали клуб после нарушения соцдистанции на концерте группы "Кипелов"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Клуб Аdrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушений профилактики COVID-19 на концерте группы "Кипелов" 4 декабря. Об этом журналистам сообщил в субботу начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.

"Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium до решения суда за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" 4 декабря. Во время концерта ... были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Худобородов.

По его словам, в частности, не был обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Клубу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.