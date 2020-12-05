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Пандемия COVID-19

Путин заявил, что россияне в пандемию стали больше ценить жизнь

Президент считает, что граждане многое переосмыслили за этот год и стали больше заботиться о близких

НОВО-ОГАРЕВО, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне в период пандемии коронавируса в этом году стали сильнее ценить жизнь и больше заботиться о близких. 

"За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом, у нас действительно стало больше доброты, доверия, отзывчивости, сплоченности. Может быть, я не точно выразился - не то, что стало больше, а она стала проявляться, люди перестали этого стесняться, а наоборот, стали гордиться", - сказал глава государства на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

На его взгляд, "это очень важно, нужно все это сохранить и преумножить". "Потому что только обладая крепким нравственным фундаментом, мы можем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, и технологического развития, и экономического развития", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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